LIDO DI FERMO – Fermato per un controllo dai carabinieri, in questi giorni, un ragazzo l’ha fatta davvero grossa.

Era ubriaco in moto: infatti un giovane di Fermo, a Lido di Fermo, è risultato positivo all’Alcol Test per un valore di 1.73 G/L.

Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Provvedimenti inevitabili per il giovane.

