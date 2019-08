GROTTAMMARE – “Lorenzo Cameli, 17 anni, ha compiuto un’impresa titanica. Ha percorso su un’imbarcazione, taser in solitario, di appena 4 metri, 140 miglie marine senza sosta e aiuto. 36 ore di navigazione continua sfidando il mare. Record mondiale e Guinnes dei Primati. Noi lo festeggeremo così”.

In questo modo il sindaco di Grottammare annuncia la festa in onore del velista del Circolo Nautico Sambenedettese che si terrà il 14 agosto in piazza Kursaal dalle 21.30. Verrà, inoltre, trasmesso il video della sua traversata da San Benedetto all’Isola di Pomo.

Ovviamente la cittadinanza è invitata a partecipare a “You are The Champions”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.