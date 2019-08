Il giovane barbiere scelto come presidente del team della regione che il 15 e il 16 settembre parteciperà ad Ostia alla competizione dove professionisti del settore di tutta Italia si sfideranno in gara di taglio e barba

MARTINSICURO – Domenico Fedeli, giovane barbiere, martinsicurese doc, è stato nominato presidente del team Abruzzo che il 15 e 16 settembre prossimo parteciperà alla prima edizione della Champions Barber Cup. La competizione si terrà ad Ostia e vedrà impegnati i migliori professionisti del settore provenienti da tutta Italia che si sfideranno in gara di taglio e barba.

“E’ un onore per me rappresentare l’Abruzzo – le parole di Domenico Fedeli – e partecipare al primo campionato al mondo per barbieri. Il mio compito è stato quello di allestire il team che il 15 e 16 settembre sfiderà le altre regioni italiane. I colleghi sono molto motivati e sono sicuro che daranno il massimo, poi a valutare il lavoro ci sarà una giuria super qualificata. Sono comunque molto fiducioso”.

Ecco tutti i componenti del team Abruzzo:

Domenico Fedeli (presidente), Luigi Candelori, Erick Finco, Massimo Lancia, Roberto Lanaro, Marco Spadano, Gianluca Romano, Antonio Bottalico (team manager), Rodolfo D’Amato (membro onorario).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.