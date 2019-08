SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica che Simone Carloni per sopraggiunti impegni lavorativi non sarà più il vice-allenatore della prima squadra partecipante al campionato di C Gold.

La Sambenedettese Basket intende ringraziare coach Carloni per l’impegno svolto in modo sempre professionale e aver contribuito al raggiungimento dei playoff nella passata stagione. Coach Carloni rimarrà comunque legato alla Sambenedettese Basket e seguirà il gruppo Under 20 in stretta collaborazione con coach Aniello.

Queste le sue parole: “Per motivi lavorativi ho dovuto lasciare il ruolo di vice-allenatore in prima squadra ma sono molto felice di poter continuare a lavorare in una società valida come la Sambenedettese Basket, seguendo il gruppo Under 20 con un progetto condiviso insieme a coach Aniello”.

