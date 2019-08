SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Ancora un agosto all’insegna della musica di qualità a San Benedetto del Tronto.

Giovedì 15 agosto alle ore 5,30 il concerto all’alba “Armonie in Controluce”: l’evento avrà luogo sulla battigia antistante la Beach Arena, (Lungomare Marconi n. 39 – area ex Camping) , dove si esibirà il Quartetto d’Archi “Antonio Vivaldi”(al suo settimo concerto all’Alba di ferragosto), che interpreterà con maestria un bellissimo programma con l’esecuzione di alcune tra le più celebri composizioni di Bach, Mozart, Rossini e Vivaldi.

Un’esperienza unica e suggestiva capace di richiamare in spiaggia moltissime persone attratte dall’atmosfera speciale e magica che solo il binomio musica e natura possono creare.

L’evento è promosso dal Comune di San Benedetto del Tronto – Assessorato alla Cultura con la collaborazione artistica dell’Istituto Musicale Antonio Vivaldi.

Il Quartetto d’Archi “Antonio Vivaldi” è composto da affermati concertisti locali, che vantano singolarmente un curriculum ricco di esperienze nazionali ed internazionali, come la partecipazione a registrazioni trasmesse dalla RAI, Mediaset, RAI International e Radio Vaticana; la collaborazione all’esecuzione di musiche per spettacoli di prosa e prime esecuzioni; la partecipazione a innumerevoli eventi musicali, stagioni concertistiche e spettacoli lirici che fanno si che i singoli componenti del gruppo abbiano al loro attivo migliaia di concerti.

Sabato 17 agosto una emozionante rappresentazione in Piazza Bice Piacentini, nel Paese Alto di San Benedetto del Tronto (in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Concordia).

L’evento, curato nell’organizzazione artistica dall’Istituzione Musicale Antonio Vivaldi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, l’associazione “Incontri d’Opera” ed “Eclissi Eventi”, vede l’esecuzione dell’adattamento per sei voci soliste, quartetto d’archi e pianoforte della celebre opera di Gioachino Rossini “Il Barbiere di Siviglia”.

Nel ruolo di Figaro il baritono Franco Alessandrini, di Rosina il soprano Patrizia Perozzi, del Conte di Almaviva il tenore Pierluigi D’Aloia, di Don Bartolo il basso Alessandro Battiato, di Don Basilio il basso Luca Giorgini e di Berta il soprano Chiara Mosca Proietti.

Le musiche saranno eseguite dal Quartetto d’archi “Antonio Vivaldi” (Piergiorgio Troilo e Paolo Incicco Violini, Emiliano Finucci Viola, Daniela Tremaroli Violoncello e direzione artistica); al pianoforte dal Maestro concertatore e revisore della partitura Massimiliano Caporale. Adattamento, narrazione, costumi (tutti rigorosamente originali) e regia a cura del musicologo Paolo Santarelli, il quale accompagnerà il pubblico nella vicenda storico-musicale introducendo i vari momenti dell’opera.

I biglietti del costo di 10 euro sono ancora disponibili e possono essere acquistati in prevendita:

presso il Caffè Florian in viale Secondo Moretti 74 (centro di San Benedetto del Tronto);

online su circuito Ciao Tickets (info cell. 3924450125 – 0733865994);

nei seguenti Punti Vendita di zona : San Benedetto del Tronto : Smokeshop, via Fiscaletti 16; Pasubio, via Pasubio 60; L’Isola del Tesoro, via Gabrielli 114; Mare, via del Mare 224; Amarcord, via Ponchielli 13; Quadrifoglio, via Colleoni 5/B. Grottammare : Marchionni, via Ischia Prima 97; Nonno Lele, Piazza Carducci 10; Angel, via Bernini 62; Papa, via Rosselli 147. Cupra Marittima : Marinucci, Corso V.Emanuele 80. Acquaviva Picena : La Vespa d’Oro, via Roma 33/B. Centobuchi : L’edicola del King, viale De Gasperi 231. Castel di Lama : Lori, zona Industriale Campolungo. Ascoli Piceno : Sogni Rock’n Roll, via del Commercio 52; Caffè del Duca, via Rozzi 13; Danese, corso Mazzini 223. Porto San Giorgio : Mascitelli, via Costa 270; Monterubbianesi. Corso Garibaldi 147; Lanciotti, via Foscolo 19; Mingus Dischi, via Buozzi 33. Martinsicuro : Cucala, lungomare Europa 70; Felice, via Roma 129. Alba Adriatica : Erre Disco Erre, via Nazionale Adriatica 74; La Totoricevitoria, via Duca D’Aosta 44. Giulianova : Erre Disco Effe, via Nievo 21; American Bar, via Migliori 82.

Infine i biglietti si potranno acquistare il giorno dello spettacolo dalle ore 18 in avanti, presso il botteghino di Piazza Piacentini – Paese Alto, San Benedetto del Tronto (in caso di maltempo presso il Teatro Concordia).

