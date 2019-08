SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati pubblicati due avvisi finalizzati all’affidamento della gestione di spazi culturali della città di San Benedetto.

Il primo contiene l’invito a manifestare interesse alla gestione della stagione cinematografica del cineteatro “Concordia” per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, con possibilità di rinnovo per una ulteriore stagione. I documenti sono consultabili sul sito del Comune.

Il secondo invece fa riferimento ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza e controllo degli accessi, pulizia dei locali e beni museali, biglietteria, assistenza e informazioni, organizzazione e promozione attività di valorizzazione, vendita di pubblicazioni e altro materiale (book Shop), pubblicizzazione delle iniziative del Polo Museale “Museo del Mare” nelle cinque sue sezioni: Museo delle Anfore, Museo della Civiltà Marinara delle Marche, Museo Ittico e Antiquarium Truentinum in viale Cristoforo Colombo n. 92; Pinacoteca del Mare, compresa la Sala della Poesia, a Palazzo Piacentini – Paese alto.

La durata dell’appalto è stabilita in 3 anni con eventuale rinnovo per altri 2 anni. La documentazione è pubblicata sul portale delle gare d’appalto telematiche al quale, per poter partecipare, è necessario registrarsi

