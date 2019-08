SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il primo mese di servizio del bus turistico che attraversa la Riviera, la Start spa ha introdotto a partire da agosto alcune novità volte a migliorare l’offerta.

Le partenze dalla Rotonda di Porto D’Ascoli sono alle 20, 21:30, 23, quelle da Grottammare Alta alle ore 20:15, 21:45, 23:15.

Il biglietto di sola andata costa 1,50 euro per viaggi sul lungomare di San Benedetto del Tronto o per quello di Grottammare, 3 euro per il percorso Porto D’Ascoli – San Benedetto – Grottammare, 5 euro per chi vuole andare da Porto d’Ascoli a Grottammare e poi tornare al punto di partenza.

I biglietti si acquistano direttamente a bordo autobus ma è indispensabile la prenotazione al numero 340/1725801.

