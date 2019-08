SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, 6 agosto, i vertici dell’Amministrazione comunale hanno ricevuto in sala giunta i nuovi amministratori di Picenambiente spa espressione della città di San Benedetto: si tratta di Francesco Chincoli, che ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione, e del consigliere Alessandro Di Giacomo. All’incontro hanno preso parte anche il vicesindaco Andrea Assenti, l’assessore all’ambiente Andrea Traini, la presidente uscente Catia Talamonti, l’amministratore delegato della società Leonardo Collina, i funzionari Lanfranco Cameli per il Comune e Giorgio Rossini per Picenambiente.

Oltre agli auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori e al ringraziamento a Catia Talamonti per il lavoro svolto, Piunti ha esortato la società a prestare una particolare attenzione al decoro cittadino nei prossimi giorni, ricchi di manifestazioni in vari punti della città, e al Ferragosto, tradizionale banco di prova per l’alto afflusso di persone nel centro cittadino.

L’incontro è servito anche a delineare alcune iniziative che si concretizzeranno nei prossimi mesi e che necessariamente passeranno da una sempre più stretta collaborazione tra Comune e Picenambiente: dal passaggio di tutta la città al sistema “porta a porta spinto” con i mastelli individuali e i cassonetti di condominio, alla costruzione di una intensa e articolata campagna di comunicazione su regole e modalità di corretto conferimento dei rifiuti fino all’intensificazione delle operazioni di repressione delle violazioni. A tal proposito, il Sindaco ha annunciato la volontà di incontrare presto i vertici della Polizia Municipale e della Picenambiente per individuare le più efficaci modalità per colpire chi si ostina a non seguire le regole.

