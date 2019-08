“Scorta” dei veicoli in transito da parte di personale Autostrade per l’Italia e Polizia Autostradale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segnalazione singolare nella mattinata del 6 agosto.

Poco prima delle 12.30 Autostrade per l’Italia ha registrato “materiali dispersi” tra San Benedetto e Pedaso, direzione nord.

In atto una “scorta” ai veicoli in transito da parte di personale di Autostrade per l’Italia e Polizia Autostradale, è consigliata la prudenza.

