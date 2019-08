GROTTAMMARE – Fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, quello da poco passato.

Per il quinto anno consecutivo è tornato a Grottammare l’entusiasmante evento nato per celebrare la cultura pop degli indimenticabili anni ’80, divenuto un vero e proprio punto di riferimento per gli irriducibili fan.

Sabato 3 e domenica 4 agosto la storica Piazza Kursaal di Grottammare ha ospitato due intense giornate piene di musica e bizzarrie di ogni tipo.

Non solo musica ma anche mostre al vicino Mic e spazio anche all’enogastronomia e al sociale con conferenze e iniziative che hanno coinvolto i presenti in un vero e proprio tuffo nel passato.

Piazza gremita e divertimento garantito dagli organizzatori ovvero Marco “Zap” Mignini, l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Grottammare e l’Associazione Culturale “Implacabile” Giacomo Antonini.

