Sul posto la Municipale per i rilievi, per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte

CUPRA MARITTIMA – Scontro nella mattinata del 6 agosto.

A Cupra Marittima incidente stradale: un mezzo sarebbe finito, per cause in fase di accertamento, contro dei veicoli in sosta.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi. Per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte.

