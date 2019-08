Sempre in Contrada San Michele. Per fortuna, questa volta, un rogo di lieve entità

CUPRA MARITTIMA – Alle prime ore del 6 agosto lavoro per i Vigili del Fuoco.

Intorno all’una e mezza di notte sterpaglie in fiamme nelle campagne di Cupra Marittima, sempre in Contrada San Michele.

Per fortuna, questa volta, un rogo di lieve entità: incendio spento dai Vigili del Fuoco in poco più di mezz’ora ma resta grave la presenza, a questo punto certa ormai, di un piromane in zona.

Indagano le Forze dell’Ordine.

