SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Federazione Italiana Bocce, nell’ambito del programma per la promozione del gioco delle bocce in spiaggia ideale per divertimento di bambini e adulti, donne e uomini, organizza presso lo Chalet “Marina di Nico’” concessione n. 114 Mercoledì 07 agosto alle ore 16 e 30. una gara di bocce a coppia sulla sabbia aperta a turisti e appassionati.

Un’altra gara di bocce a coppia sulla sabbia, troverà posto martedì 13 Agosto allo chalet “Stella” concessione n.99 alle ore 16 e 30. Tali eventi sono tappe di una manifestazione nazionale finale che si terrà alla “Beach Arena” di San Benedetto il 31 agosto che vedrà

protagoniste le formazioni vincitrici delle gare effettuate negli Chalet delle località balneari delle regioni d’Italia.

Per info e iscrizioni rivolgersi a Tonino tel. 3351240884

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.