In azione la Municipale e il carro attrezzi dell’Autodemolizione Salaria Car di Centobuchi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Automobilisti “distratti” il 5 agosto in Riviera.

Mercatino a Porto d’Ascoli e molte auto in divieto di sosta nonostante la segnaletica stradale e i cartelli posizionati nei giorni scorsi.

Ventuno auto rimosse in via Mare. In azione la Municipale e un carro attrezzi dell’Autodemolizione Salaria Car di Centobuchi.

