SAN BENEDETTO – Continuano ad arrivare le proteste di nostri lettori intenzionati a migliorare la città. L’ultima è singolare. Riguarda infatti una panchina sul lungomare tra gli chalet Miramare e Pescatore.

Singolare perché diversi anni fa alcuni sambenedettesi ce la segnalarono facendoci notare che era sgangherata, oltre a dare una brutta immagine a turisti e non. Come allora anche stavolta la protesta è arrivata da quei pensionati che sono soliti passare lì i loro tanti momenti di relax.

Sinceramente non ci avevamo più fatto caso, ritenendo che il problema era stato risolto. Invece no, uno dei pensionati ci ha inviato una foto ricordandoci che è sempre la stessa e che, oltre ad essere brutta, è anche pericolosa per la sua instabilità. Giriamo come sempre a chi di dovere.

