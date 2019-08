Denunciate per ricettazione, avevano anche utilizzato indebitamente una carta di credito

FERMO – Carabinieri in azione in questi giorni.

I militari della stazione di Fermo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo tre cittadini un italiano e due marocchini per il reato di furto aggravato e continuato per furti in private abitazione.

I due marocchini sono stati anche denunciati per utilizzo indebito di una carta bancomat trafugata durante il furto in appartamento, tutti avvenuti nel comune di Fermo.

