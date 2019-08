GROTTAMMARE – Tre serate di spettacolo in Riviera.

Il laboratorio Teatrale Re Nudo , con il Comune di Grottammare e la Fondazione Carisap presentano lo spettacolo itinerante “La Città Ideale”. L’appuntamento è venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto alle ore 21.30 presso il parco di Monte Castello (ruderi del castello Paese alto).

Ingresso libero.

La Città Ideale

Testi Bellabarba, Benni, Gibran;

con Kaled Ahmad, Chiara Bellabarba, Chiara Buffone, Daniele Ciabattoni, Daniele Cinciripini, Francesca Cinì,Paola Cinì, Piergiorgio Cinì, Ginevra Conti, Chiara Laurenzi, Rosanna Listrani, Serena Marchionni, Mauro Marselletti, Riccardo Massacci, Andrea Mondozzi, Anita Perotti, Maria Letizia Pespani, Michele Petrocchi, Eloisa Pierantozzi, Guenter Richter, Chiara Santarelli, Micaela Santini, Roberta Sperantini, Valentina Vagnoni, Pietro Zeppilli;

arpa Penelope Maria Zeppilli;

fisarmonica Sergio Capoferri;

regia Piergiorgio Cinì;

luci e audio Fiorenzo Massacci.

Si tratta della messa in scena della città ideale così come è stata immaginata da Re Nudo, da alcune delle realtà coinvolte nell’iniziativa “La città si racconta” (un ciclo di eventi che ha animato diversi luoghi di Grottammare nel mese di giugno 2019 e ha incarnato, con una pluralità di voci e linguaggi, una serie di riflessioni relative alla città-territorio che abitiamo e alla città ideale che vorremmo vivere: accogliente, solidale, aperta) e dal suo pubblico, che ha collaborato alla ‘fondazione’ della nuova città con suggestioni affidate a cartoline compilate e recapitate nel corso della suddetta manifestazione.

Il teatro e la poesia ci prenderanno per mano, facendoci viaggiare tra gli angoli più suggestivi del Parco di Monte Castello e del suo meraviglioso affaccio sul mare. Saranno le voci e i corpi dei performer che ci guideranno all’incontro con la città ideale che, in un luogo magico e suggestivo, si farà concreta, almeno per lo spazio di una notte. Il pubblico sarà riunito in un metaforico centro di raccolta per profughi esuli da un presente duro ed inospitale e sarà portato per mano dagli interpreti verso un luogo caldo ed ospitale, dove poter dare concretezza ai propri sogni migliori, nell’ottica di una condivisione totale ed armonica.

Sono previste tre repliche dello stesso spettacolo, con un pubblico limitato a 150 persone per serata: questo per consentire una migliore fruizione della performance.

E’ consigliabile prenotarsi tramite un sms o un whatsapp ai seguenti numeri: 347 7555404 – 340 6490905

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.