GROTTAMMARE – Riscontrata la difficoltà delle famiglie di reperire l’Isee 2019, l’ufficio Servizi sociali ha prorogato al 13 settembre i termini per richiedere rimborsi – totali o parziali – sulle spese per i servizi educativi dell’anno 2018/2019.

Si ricorda che il rimborso è riferito alle spese sostenute per i servizi a domanda individuale, rivolti ai bambini da 0 a 6 anni, e precisamente:

refezione scolastica nella scuola dell’infanzia dell’IC Leopardi;

rette di frequenza del centro infanzia comunale “Pollicino” e del Centro infanzia privato “Baby azzurro”;

rette di frequenza della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria” dell’Istituto Suore di Carità Santa Maria.

I moduli per l’inoltro delle domande possono essere scaricati dal sito del Comune alla voce “avvisi” o richiesti all’ufficio Servizi sociali (I piano municipio).

E’ essenziale allegare alla richiesta l’attestazione del valore Isee del nucleo familiare, che è il parametro per stabilire l’entità del rimborso: con Isee fino a 7.500 euro è previsto il rimborso totale delle spese sostenute; con Isee fino a 21.500 euro sono previsti rimborsi dal 30% (Isee da 15.001 a 21.500), 50% (Isee da 10.001 a 15 mila euro), 75% (Isee da 7.501 a 10 mila euro) per le spese di refezione della scuola dell’Infanzia IC Leopardi, per le rette di frequenza dei nidi Pollicino (comunale) e Baby Azzurro (privato) e della scuola dell’infanzia paritaria Santa Maria.

I fondi a disposizione derivano dal Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita a 6 anni di età. La somma assegnata al comune di Grottammare ammonta a 138.413,38 euro e deriva dalla presentazione del progetto “Al vostro fianco” elaborato sulla base dei dati in possesso dell’ufficio Servizi sociali. Verrà ripartita tra quanti ne faranno richiesta Comune, entro la scadenza indicata. Potenzialmente, potranno beneficiarne 450 bambini.

