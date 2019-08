ALBA ADRIATICA – Appuntamento culturale.

Inizia il 5 agosto allo stabilimento balneare “La Primula” di Alba Adriatica la sedicesima edizione del “Kantabeach”, gara di karaoke diventata ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile dell’estate albense, grazie anche all’accurata organizzazione dell’evento curata da Alessandra Ciabattoni e da Annamaria Antonucci.

Tre le serate di selezione (lunedì 5 agosto e poi mercoledì 7 e giovedì 8) nel corso delle quali i giurati avranno il compito di ammettere i concorrenti alla finale, che avrà luogo martedì 13 agosto.

Un compito reso sempre più arduo dalla qualità dei cantanti in gara, che ad ogni edizione tende ad alzarsi sempre più. Ne è stata la prova lo scorso anno l’affermazione di Federica Di Domenicantonio che ha preceduto sul filo di lana Luca Calvaresi e Lara Mandelli.

Il primo premio consisterà in una crociera nel Mediterraneo per due persone, ma ci sono in palio anche altri premi e questo fatto rende la competizione molto serrata e agguerrita. Collaborano con l’organizzazione Rtl 102.5, Fotolandia e l’agenzia viaggi Marintur di San Benedetto.

L’inizio delle serate è fissato per le ore 21.30. Per informazioni ci si può rivolgere ai numeri di telefono 0861/710274 o 349/4673478.

