GROTTAMMARE – Novità presentata sulla costa.

A Grottammare torna la guida turistica ripensata da zero a distanza di più di un decennio dall’ultima edizione cartacea, gli autori hanno prodotto quattro itinerari che solcano il territorio e schede su eventi, attrazioni e attività.

Un libro (bilingue) tascabile ma elegante con tante foto di generosi appassionati e professionisti.



L’amministrazione comunale, in conferenza a Grottammare con il sindaco Enrico Piergallini e Lorenzo Rossi, afferma: “Ringraziamo in primo luogo il curatore Maurizio Capponi (soprattutto per la pazienza), gli altri autori Gianluca Traini e Antonio Attorre, l’ufficio Turismo del Comune (Tiziana Quinzi, Monica Danesi e Michele Rosati), tutti i fotografi, l’illustratore Alessandro Scacchia. Questo lavoro rimarrà nel tempo, per completezza descrittiva e consapevolezza del territorio”.

