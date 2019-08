SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grandissima gioia sportiva nel pomeriggio del 4 agosto.

Parliamo di Beach Soccer dove l’Happy Car Samb femminile ha vinto lo Scudetto alla prima partecipazione in assoluta nel campionato “rosa”. Sconfitta in finale Terracina per 3 a 1. Finale andata in scena a Giugliano in Campania.

Un pezzo di tricolore è anche di Riviera Oggi e Piceno Oggi con la presenza in rosa della nostra giornalista Chiara Poli.

Complimenti a tutte le atlete rossoblu e alla società, meritevole di aver creduto ad un lodevole progetto che ha portato immediatamente frutti.

La Samb “rosa” è Campione d’Italia 2019.

Nelle prossime ore resoconto e tabellino

