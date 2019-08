MONTEPRANDONE – Grave scontro nel pomeriggio del 4 agosto.

Sulla Salaria, all’altezza di Centobuchi, incidente stradale. Auto contro una pianta secondo le prime indiscrezioni.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi, allertata eliambulanza. Sul luogo anche le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Traffico al momento bloccato in entrambi i sensi di marcia e mezzi in fila.

AGGIORNAMENTI L’eliambulanza è atterrata su un prato adiacente. Riaperta la circolazione. Ma alla fine la ferita, una ragazza di San Benedetto del Tronto (classe 1993), è stata portata in ospedale a San Benedetto per le cure mediche. È sempre stata cosciente fin dai primi interventi di soccorso. Rilievi affidati ai carabinieri, era da sola in macchina.

