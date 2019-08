SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande festa in Riviera.

Lorenzo Cameli è entrato nel Guinnes dei Primati fissando a 140 miglie marine il nuovo record del mondo di lunga percorrenza con Laser in solitario.

Alle prime ore del 4 agosto il velista è tornato nel porto di San Benedetto accolto da fuochi d’artificio e da “We are the Champions” dei Queen. Grande gioia, infatti, per il Circolo Nautico Sambenedettese e la famiglia del giovane.

A bordo del Laser ha doppiato l’Isola di Pomo in Croazia per riprendere la via del ritorno. E non è stato facile a causa del maltempo, il ragazzo era pure caduto in mare a causa della perturbazione ma la sua tenacia è stata più forte di tutto.

Complimenti Lorenzo.

