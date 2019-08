SAN BENEDETTO DEL – Scontro in Riviera nella serata del 3 agosto.

Vicino via Manzoni incidente, nell’incrocio con via San Martino, tra auto che pare stesse facendo marcia indietro e scooter che veniva da nord. L’incidente è in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul luogo anche un’ambulanza. In sella allo scooter una ragazza e un ragazzo, la prima è finita in ospedale per le cure mediche.

