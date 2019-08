OFFIDA – Ancora uno schianto nel Piceno.

Nel pomeriggio del 3 agosto un’auto è finita contro una rotatoria sulla Valtesino, a Santa Maria Goretti di Offida, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Soccorse due persone dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Sono state portate in ospedale per le cure mediche.

