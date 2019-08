L’ex indimenticato centrocampista rossoblu in Riviera con la Nazionale composta da vecchie glorie come Angelo Di Livio, Ivan Pelizzoli, Marco Delvecchio, Mauro Esposito, Simone Loria e tanti altri. Ko l’Austria per 9 a 3, domenica 4 agosto la finale contro la Francia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emozioni e amarcord in Riviera il 3 agosto.

Alla Globo Beach Arena Riviera delle Palme è andata in scena la prima giornata dell’International Tour.

In campo, per la prima semifinale, Francia e Argentina. Vincono i transalpini per 3 a 1 che si qualificano alla finale del 4 agosto.

Poi è stata la volta dell’Italia Beach Soccer con in campo vecchie glorie del calcio come Angelo Di Livio, Mauro Esposito, Ivan Pelizzoli, Simone Loria, Marco Delvecchio e l’ex Samb Gennaro Delvecchio. L’indimenticato centrocampista rossoblù era Capitano della Nazionale. Ovazione all’entrata in campo. Azzurri, oggi in maglia bianca, in campo contro l’Austria.

Partita senza storia: finisce 9 a 3 per l’Italia con quattro reti di Marco Delvecchio, una di Gennaro Delvecchio, una di Massimo Ganci, una di Max Tangorra, una di Simone Loria e a segno anche Mauro Esposito.

Finali domenica 4 agosto: alle 10 per il terzo e quarto posto tra Argentina e Austria, a seguire Italia-Francia per il primo e secondo posto.

Non sarà Berlino 2006 ma promette comunque diverse emozioni il match internazionale sulla sabbia a San Benedetto.

Presente in Riviera anche Sky Sport per seguire la kermesse sportiva.

