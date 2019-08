GIUGLIANO – Di seguito una nota della Sambenedettese Beach Soccer.

Una grandissima Happy Car Samb continua a regalare partite da urlo a Giugliano, dove è in corso di svolgimento l’ultima tappa del campionato di Serie Aon 2019, prima delle finali di Catania.

I rossoblù, che non possono contare sugli infortunati Palma e Moran (in panchina solo per onore di firma), battono 6–3 il Pisa degli ex Di Tullio e Di Palma, volando a quota 21 punti in testa alla classifica. Sblocca tutto in avvio un gol bellissimo del bomber calabrese Marcello Percia Montani, prima del raddoppio di Luca Addarii e del gol di Jordan Soares nel secondo tempo.

Nel Pisa segna una doppietta Cicky Ardil, ma la Samb riesce ad allungare grazie al bis di Luca Addarii e ai gol di Josep Junior e Bernardo Botelho, con quest’ultimo autore di una giocata spettacolare. A nulla vale per i nerazzurri la bomba su piazzato di Torres, che fissa il risultato sul definitivo 6-3. I rossoblù sono ora attesi dall’ultima sfida contro gli eterni rivali del Viareggio, con l’obiettivo di festeggiare il primo posto nel girone scudetto.

Queste le parole di Luca Addarii, uno che con la maglia della Samb ha già vinto 7 trofei: “È sempre bello segnare con questa maglia, la Samb è la squadra della mia città, molto più che un semplice club. La cosa importante però era portare a casa la vittoria contro un avversario di qualità come Pisa, adesso vogliamo dare il massimo anche contro Viareggio per cercare di chiudere al primo posto. Siamo carichi e vogliamo regalare ancora tante gioie ai nostri tifosi”.

