PORTO SAN GIORGIO – Sono stati diramati i calendari ufficiali del campionato femminile di pallavolo di Serie B2 e la De Mitri Volley Angels Project, inserita nel girone G, ha avuto modo di conoscere l’ordine nel quale affronterà la sue avversarie.

Il raggruppamento comprende formazioni di Emilia, Romagna, Umbria e Marche e proprio contro formazioni emiliane e romagnole avverrà il debutto delle ragazze del direttore sportivo Fulvio Taffoni.

Sabato 19 ottobre, data di inizio del campionato, le rossoblù riceveranno la visita del Vbc Pianamiele Ozzano, per poi affrontare due trasferte consecutive in Romagna, prima sul campo della Liverani Lugo e poi su quello della Blueline Libertas Forlì, formazioni sulle quali sembrano concentrarsi i favori del pronostico per la promozione in serie B1.

Dal punto di vista chilometrico il girone è senz’altro migliore rispetto a quello della passata stagione, che ha costretto la formazione del presidente Benigni a ben sei estenuanti trasferte in Puglia, ma per quanto riguarda il livello tecnico, molti osservatori concordano sul fatto che si tratti di un girone più impegnativo di quello meridionale.

Come detto, il campionato inizierà sabato 19 ottobre e si fermerà per le feste natalizie il 28 dicembre e il 4 gennaio, il 1° febbraio per la consueta sosta tra la fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno e sabato 11 aprile per la Pasqua.

L’ultimo turno di campionato è previsto per il 9 maggio nel quale la De Mitri riceverà la visita della Fenix Faenza, potendo così iniziare e concludere il campionato tra le mura amiche. Successivamente verranno giocate le partite dei playoff promozione.

