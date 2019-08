Personale ricostruzione dell’incontro di ieri ad Ancona da parte del presidente del comitato per l’ospedale: “Un consigliere della Lega ha detto che la linea politica è in mano alla Giunta. Ci saranno emendamenti ma il progetto di Ceriscioli resterà questo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nicola Baiocchi, presidente del Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”, fa un suo personale sunto dell’incontro tenutosi ieri ad Ancona fra una delegazione sambenedettese e la commissione Sanità del consiglio Regionale.

“Sommario del pomeriggio di ieri” scrive in una nota il medico. Che quindi snocciola una serie di punti. Eccoli di seguito:

“1) La delibera di piano proposta da Ceriscioli è solo una bozza.

2) Verranno presentate decine e decine di emendamenti che stravolgeranno la bozza.

3) I consiglieri PD approveranno il piano con gli emendamenti, anche se dovesse andare contro le indicazioni iniziali di Ceriscioli.

4) Nulla potrà accadere prima che il piano venga approvato perché la decisione del Consiglio è sovrana.

5) Zaffiri (consigliere Lega): “La strategia della linea politica è tutta in mano alla Giunta. La maggioranza ha 19 voti, passerà un emendamento ma non modificherà il progetto”.

Ricordate bene queste parole. 1 agosto 2019.

P.S. Per gli increduli: ho trascritto tutta la discussione”.

