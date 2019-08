GROTTAMMARE – Tutto pronto per un appuntamento che richiamerà molti giovani sulla costa del Piceno.

Parliamo di “Diffusioni Festival”, in programma a Grottammare dal 6 all’8 agosto.

Musica live, Dj set, Street food a cura dell’associazione Brothers Management, in collaborazione, sul lungomare vicino alla foce del Tesino. Ospite d’onore, l’8 agosto, il noto cantante e produttore discografico Piotta.

Oggi, 2 agosto, conferenza stampa di presentazione in Comune con la presenza del sindaco Enrico Piergallini, l’organizzatore Tomas Orsolini e dell’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Rossi insieme alla consigliera comunale Samuela Castelletti.

Enrico Piergallini apre la conferenza: “Festival che è cresciuto molto. Da singolo evento è diventata una vera e propria rassegna centrale dell’estate dedicata alla musica e non solo. Programma rivolto a pubblico vasto, anche alle famiglie. Un prato verde che accoglie tutti. Ringrazio Thomas Orsolini, fondatore e promotore della rassegna. Ha desiderato ardentemente la realizzazione dell’evento nonostante le difficoltà iniziali e gli spostamenti di location. Dopo la prima edizione mi confessò che avrebbe voluto una rassegna di tre giorni. Dopo qualche anno l’abbiamo accontentato”.

Lorenzo Rossi dichiara: “Anni fa partimmo con una serata, ora ne sono addirittura tre. Ma più che serate voglio parlare di vere e proprie giornate. Era un Festival esclusivamente composto da Dj-Set, ora è diventato polivalente. E poi la balconata sul mare offre un fascino ancora più particolare. Ci sono attività per tutti i gusti. E come chicca ci sarà Piotta per un concerto gratuito. Non ci siamo voluti fermare su un solo genere ma abbiamo abbracciato più ambiti musicali. Importante la presenza dei Street Food e di spazi dedicati all’artigianato. Fondamentale, ovviamente, l’apporto di Brothers Management. Saranno tre giorni di musica e ‘casino’ dal punto di vista positivo”.

Tomas Orsolini, Brothers Management, aggiunge: “Sono io che ringrazio il Comune che mi permette di organizzare Diffusioni Festival, in una città dove praticamente abito da quando sono nato. Abbiamo dietro tanti lavoratori (sponsor, tecnici, montatori del palco, addetti alle luci e altri ancora) che permettono la realizzazione di tale kermesse e il ringraziamento va ovviamente anche a loro. Festival da tre giorni vuol dire tante cose e speriamo di riconfermarci. Il programma è ampio. La manifestazione è all’insegna del buon divertimento, non dell’eccesso. E’ importante ricordarlo. Abbiamo voluto mantenere la rassegna in una linea intermedia che unisce giovani e famiglie, vi assicuro che non è così facile”.

La consigliera comunale Samuela Castelletti chiude la conferenza: “Invitiamo cittadini e turisti a partecipare in massa. Saranno tre giornate all’insegna dell’allegria e del sano divertimento. Appuntamenti da non perdere”.

Diffusioni Festival, quindi, si svolgerà dal 6 all’8 agosto sul lungomare vicino alla Balconata sul mare e alla foce del Tesino. Ingresso gratuito. A fare da cornice alla manifestazione, per tutti i tre giorni, stand per gli Street Food (enogastronomia) e l’artigianato.

Il 6 agosto le iniziative inizieranno alle 17 e termineranno a mezzanotte. Color Beach aprirà il tutto fino alle 20. Spazio, poi, al benessere fisico con il Fitness Workshop a cura di tre palestre di Grottammare. Dalle 22 ci sarà l’esibizione della band Spare Parts Duo Live, tributo ai 50 anni del famoso concerto di Woodstock.

Il 7 agosto iniziative dalle 17 all’una di notte. Spazio interamente dedicato a “La Bottega di Bobo” (#mondastyle) con Cecio Dj, Luca Calem Dj e Frank Silenzi (Live drums).

L’8 agosto eventi dalle 17 alle 3. Dalle 17 Radio Quilombo (Dj Set), dalle 20 Los 3 Saltos (Live), dalle 22 l’esibizione di Piotta con With the Band (sei musicisti). Cantante romano ma anche importante produttore discografico. A seguire fino alle 3 Dj Set con Luca Calem e Manuele Capannelli.

