Indicazioni diffuse dal Comune. Jovanotti e Co. pronti per una grande giornata di festa in spiaggia

FERMO – Ci siamo.

Tra ventiquattr’ore andrà in scena a Lido di Fermo il “Jova Beach Party”. Jovanotti e Co. pronti per una grande giornata di festa in spiaggia.

Qui tutte le indicazioni su viabilità. parcheggi, bus navette e tanto altro diffuse dal Comune di Fermo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.