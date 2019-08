GROTTAMMARE – Sinistro nel pomeriggio del primo agosto.

A Grottammare incidente all’altezza del ponte Tesino sul lungomare. Una ragazza è stata portata in ospedale a San Benedetto dal 118 per le cure mediche.

Era in sella ad una bici quando, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, è avvenuto uno scontro con un’auto.

Ponte chiuso per i rilievi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.