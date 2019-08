SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Una conferenza stampa per presentare la campagna abbonamenti 2019-2020 della Samb. Si registra un aumento 10 euro per tutti gli abbonamenti ma, novità di quest’anno, non ci sarà la giornata rossoblu, la giornata in cui gli abbonamenti non valgono. “Il prezzo per gli Under 12 resta invariato e sarà possibile acquistare i biglietti ridotti da 12 a 18 anni. Il prezzo dell’abbonamento ha lo stesso costo sia in sede che nei punti di prevendita senza commissioni che si accolla la società” spiega il responsabile logistica Michel Maccarone.

Prezzo abbonamenti per settori:

Curva Nord

Intero: 130 euro

Ridotto(under 18, over 65, donne, invalidi dal 74 al 99 %): 105 euro

Under 12: 20 euro

Tribuna Est

Intero: 180

Ridotto: 140

Under 12: 20 euro

Tribuna laterale Nord

Intero: 180 euro

Ridotto: 140 euro

Under 12: 20 euro

Tribuna Centrale:

Intero: 370 euro

Ridotto: 250 euro

Under 12: 20 euro

Tribuna Vip Rossa: 1000 euro (con maglia ufficiale in omaggio)

Inizio e fine campagna abbonamenti: Dal 5 agosto al 14 settembre (15-18 agosto interruzione allo stadio). Dal lunedì al venerdì stadio aperto dalle 9 e 30 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19. Sabato dalle 10 alle 13.

A margine della presentazione della campagna abbonamenti c’è tempo anche per qualche dichiarazione del nuovo Dg Walter Cinciripini che annuncia che anche lui farà l’abbonamento: “E’ un motivo di vicinanza. Da ex arbitro posso entrare gratis in tutti gli stadi del mondo ma a San Benedetto pago. E’ una questione di vicinanza che chiediamo anche alla città. Vogliamo riportare tanta gente allo stadio”.

SAMB SENZA SPONSOR TECNICO. Il Dg prosegue: “Quest’anno abbiamo fatto la scelta di non avere lo sponsor tecnico, non abbiamo obblighi con nessuno e la Macron è solo un partner ma senza contratto. Una domenica possiamo giocare con Macron, l’altra domenica con un altro sponsor. Abbiamo fatto dei calcoli e visto che con le giovanili abbiamo 400 persone da vestire abbiamo fatto questa scelta perché ci conviene, ci dovrebbe essere un guadagno”. In ogni caso la prima squadra dovrebbe essere in ogni caso vestita da Macron.

Cinciripini annuncia poi che fino al 25 agosto la Samb starà a Sant’Egidio alla Vibrata in Hotel (il Concorde ndr) con due campi da gioco a disposizione. Infine alcune dichiarazioni sulle scelte fatte: “Abbiamo uno staff medico che sarà composto dai dottori Mario Capriotti, Mauro Persico e Verdecchia e poi abbiamo preso tanti sambenedettesi anche nel settore giovanile, persone del posto e che la gente conosce”.

LAVORI STADIO. Lavori, gli spogliatoi sono già stati ristrutturati mentre per quanto riguarda i seggiolini, in Tribuna Est verranno montati dal 20 agosto e subito dopo verranno montati quelli in tribuna laterale Sud mentre il resto dei seggiolini dovrebbero essere installati durante la pausa invernale o a fine campionato, in questo senso la società ha ottenuto una deroga dalla Lega.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI E DEI TESSERATI ALLE TRASMISSIONI TV. “Cambierà qualcosa” annuncia Cinciripini “senza un ritorno diretto per la Samb o per i suoi sponsor le partecipazioni dei tesserati a eventi e trasmissioni tv saranno molto limitate. La Samb è un brand che deve ottenere il massimo a livello economico”.

