Ecco i nomi delle 4 artiste. Appuntamento dal 3 al 9 agosto dalle 18 alle 23, in via Fraccagnani al borgo antico

GROTTAMMARE – Appuntamento con l’arte in Riviera.

Anche quest’anno torna la manifestazione “Logge d’autore” organizzata dall’Associazione Paese Alto, con il patrocinio del comune, che propone una interessante evento artistico.

Questa edizione è allestita in via Fraccagnani, nel borgo antico, con l’intento di rendere la via un punto d’incontro di arte e bellezza.

In particolare dal 3 al 9 agosto saranno quattro artiste a proporre le loro opere nella originale e suggestiva via.

Si tratta di Maria Cesarina Borraccini che presenta una serie di tavole dipinte ad olio. Un lavoro astratto, il suo, che evoca emozioni e domande. Lina Lanciotti, che propone una serie di originali mosaici, realizzati con vera maestria. Matilde Menicozzi che allieta il pubblico con i suoi acquerelli colorati, unici e vitali. Maria Luisa Panella, che espone una serie di lavori su tela, realizzati ad acrilico e olio, pieni di dolcezza e fantasia.

Le quatto artiste propongono delle singole esposizioni che “dialogano” fra loro alla ricerca di una identità femminile e di nuove ispirazioni.

