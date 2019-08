SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia ha riconfermato il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti quale componente della Rete della protezione e dell’inclusione sociale costituita presso il Ministero del Lavoro.

La rete è il luogo istituzionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ha lo scopo di assicurare una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi.

La rete è presieduta dal Ministro del lavoro e ne fanno parte, oltre ai rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’Università, della Salute, delle Infrastrutture e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un componente per ciascuna Regione e Provincia e 20 componenti designati dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia – ANCI.

Tra i 20 Comuni rappresentati, ci sono realtà di primo livello come Bari, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e San Benedetto è uno dei due Comuni non capoluogo di provincia. “Ringrazio ANCI per la riconferma – dice Piunti – frutto dell’importante contributo che la città ha offerto a questo tavolo su temi di grande attualità come quello degli oneri per l’accoglienza dei minori non accompagnati rintracciati nelle città italiane, costi che oggi gravano in gran parte sulle casse degli enti locali ma di cui lo Stato non può ignorare il peso. E’una battaglia che intendiamo proseguire e sulla quale abbiamo già incontrato diversi e rilevanti sostegni”.

