ROCCAPORENA – Test positivo per la Samb che ieri, a Roccaporena, ha superato in amichevole il Tolentino (serie D) per 4-0 nell’ultima uscita prima della “prima” ufficiale della stagione il 4 agsoto (ore 20) a Imola per il primo turno di Coppa Italia.

Rossoblu in campo col 4-3-3 e in vantaggio già dal 21′ con Gelonese. Dopo 2 minuti raddoppia Panaioli mentre a fine primo tempo il 3-0 è firmato dal neo acquisto, la punta Cernigoi. Nella ripresa i rossoblu di Montero calano il poker con il giovane Ronci. Nella ripresa spazio anche per i nuovi arrivati Piredda e Orlando.

Paolo Montero, a fine partita, parla ai microfoni dell’ufficio stampa rossoblu. “Sono molto contento, c’è una evoluzione importante. Le gambe iniziano a girare e la squadra si sta affiatando” dice il mister. “Dobbiamo crescere” aggiunge. Sulla Coppa Italia: “Contro l’Imolese sarà partita intensa, chiusa, come tutte le partite del calcio italiano. I ragazzi vogliono giocare un campionato da protagonisti”.Qui sotto il video:

Samb-Tolentino 4-0: mister Montero Gepostet von Sambenedettese Calcio am Mittwoch, 31. Juli 2019

