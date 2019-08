SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due eventi per i più piccoli nei prossimi giorni alla Sentina.

Il personale della Riserva Naturale Sentina ricorda l’ormai consueta “Passeggiata alla Sentina in compagnia degli Asinelli”, organizzata dalla Associazione Sentina, che si terrà il giorno 4 agosto.

La passeggiata con gli asinelli è annualmente organizzata dall’Associazione Sentina ed è arrivata alla XIV edizione. L’iniziativa rappresenta un’occasione davvero affascinante per entrare a contatto con la Natura e la tradizione.

L’appuntamento è per la prossima domenica: 4 Agosto alle ore 9.30 presso il pontino di Via del Cacciatore (ingresso Nord della Riserva).

I bambini e i loro genitori saranno accompagnati per un percorso guidato alla scoperta della flora, della fauna e della storia di questo particolare territorio.

Come da tradizione, la passeggiata, accompagnata dagli asinelli, si concluderà alla “Fattoria Ferri”, dove sarà offerta una merenda tradizionale (pane, olio, pomodori e frutta) dall’Associazione Sentina.

Il tragitto è di circa 2 km e attira ogni anno un vasto pubblico, in particolare di famiglie con bambini, per un’esperienza suggestiva.

Non occorrono prenotazioni; la partecipazione è gratuita e per godersi al massimo lo spettacolo della natura, non sono ammessi mezzi motorizzati.

Per qualsiasi informazione, si potrà visitare il sito www.sentina.it o la pagina social “Associazione Sentina“.

La sera del 7 agosto, invece, alle ore 21, presso la Fattoria Ferri, si terrà la quarta edizione de “La Sentina racconta fiabe”, attività di animazione per i più piccoli, a cura di Pippii Animazioni. Durante la serata l’animatrice intratterrà i bambini inscenando uno spettacolo per i più piccoli e raccontando fiabe sul tema della natura e degli animali.

