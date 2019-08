Le altre formazioni ripescate sono: Agropoli, Città di Anagni, Gladiator, Legnago Salus, Legnano, Pomezia e Tamai. Escluse invece Cuneo e Rezzato. Tra le squadre non ammesse c’è anche il Francavilla 1927 (che la scorsa stagione era giunto 6° e dunque ad un passo dai Play Off nel Girone F). Verranno invece aggiunte in soprannumero le blasonate: Palermo, Foggia e Lucchese.

Roma – Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi ieri (31 luglio 2019) nella sede a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni al campionato di Serie D 2019/20.

Sono state confermate le esclusioni di Cuneo (che la scorsa stagione è retrocesso dalla Serie C Girone A dopo essere giunto 18° ed aver perso il doppio play out contro la Lucchese) e Rezzato (che la scorsa stagione era giunto 4° nel Girone B, disputando anche i Play Off del suddetto Girone) che, pur avendone diritto, non hanno presentato la domanda d’iscrizione.

Non sono state ammesse, invece, il Città di Gela (che la scorsa stagione era giunto 11° nel Girone I) ed il Francavilla 1927 (che la scorsa stagione era giunto 6° e dunque ad un passo dai Play Off nel Girone F) per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo della Co.Vi.So.D. Accolti invece i ricorsi di Corigliano, Fanfulla, Roccella, Palmese e San Tommaso che, con il parere favorevole dell’organismo di vigilanza, hanno ottenuto l’ammissione in serie D da parte del consiglio della LND. Infine, a completamento dell’organico ordinario, composto da 162 società, sono state ripescate Agropoli, Legnago Salus, Pomezia 1957, Olympia Agnonese (che la scorsa stagione era giunta 17a in Serie D Girone F, perdendo poi lo spareggio play out sul campo della Vastese e dunque retrocedendo sul campo in Eccellenza), Legnano, Gladiator 1924, Tamai e Città di Anagni.

Quest’ultima ha preso il posto del Pavia che, pur avendo un punteggio superiore nell’apposita graduatoria (ripescaggi) tra le non aventi diritto, per sopraggiunte circostanze preclusive è stata esclusa dal ripescaggio. Verranno invece aggiunte in soprannumero le blasonate: Foggia, Lucchese e soprattutto Palermo. I 9 Gironi dovrebbero essere varati lunedì 5 agosto.

Ecco com’era la graduatoria ripescaggi:

Graduatorie ripescaggi per la Serie D

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date di inizio della stagione sportiva 2019/2020. La prima competizione a partire sarà la Coppa Italia: si comincia il 18 agosto 2019 con il Turno Preliminare, poi il 25 dello stesso mese scatterà il 1° turno. Il 1°settembre 2019 al via invece il Campionato di Serie D, seguito il 14 da quello Juniores.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.