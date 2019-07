Tutto pronto per la nuova avventura rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentazione ufficiale prima della partenza per Giugliano (Na), per l’esordio nel campionato nazionale di Beach Soccer per l’Happy Car Samb femminile. Alle 19 del 31 luglio nella sede del main sponsor Happy Car si è svolta la conferenza volta a presentare il progetto e le calciatrici che faranno parte della squadra.

Presente anche la prima squadra maschile, il presidente Giancarlo Pasqualini e i main sponsor Happy Car e Alydama autonoleggio hanno dichiarato il loro entusiasmo per la nuova avventura tutta al femminile, ritenendo che il mondiale appena conclusosi possa fungere da volano di sviluppo per tutto il movimento.

Il mister Tamburrini: “Prima esperienza quasi per tutte le ragazze che fanno parte della squadra, abbiamo avuto poco tempo ma grazie alla squadra maschile e a mister Oliviero Di Lorenzo abbiamo appreso quanto più possibile e cercheremo di dare il massimo anche se incontreremo squadre molto esperte.”

La rosa: Adelayne Keveli, Federica Mazzocchi, Erika Ferrara, Patrizia Caccamo, Chiara Poli, Francesca Pezzotti, Maria Cristina Olivieri, Rebecca Ponzini, Aurora Faini, Giorgia Carlini, Jessica Mendonça, Serena Malatesta, Michela Marucci, Monica Barbizzi.

Foto di Adelaide Lelli

