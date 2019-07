GROTTAMMARE – Risate e comicità sulla costa del Piceno.

Mercoledì 31 luglio alle ore 21.30 è tornato il cabaret in piazza a Grottammare. Protagonista, per la rassegna “Cabaretour 2019” il noto comico romano Gianluca Giugliarelli, che ha proposto in Piazza Fazzini il meglio del suo repertorio umoristico. Tutto gratuitamente come previsto nella kermesse dell’associazione Lido degli Aranci con il Comune.

Un appuntamento molto apprezzato dai presenti, famiglie e non solo, con applausi e tante risate.

La serata ha visto anche la partecipazione del noto rapper sambenedettese J And che ha deliziato la platea con i suoi brani più famosi. Trasmesse anche immagini del Palio del Pattino, vinto qualche giorno fa dal Rione San Biagio.

E in più, chicca finale, con spazio al ciclismo con la presenza di Fabio Roscioli, campione indiscusso di Grottammare protagonista negli anni ’90 ai Giri d’Italia, ai Tour de France e alle Vuelta. Inoltre fu il primo Grottammarese dell’Anno nel 1999.

