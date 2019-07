MONTEPRANDONE – Incidente nel tardo pomeriggio del 31 luglio.

A Monteprandone, intorno via Madonna delle Grazie, un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento. Si dovrebbe trattare di uno scontro fra vetture e uno dei mezzi, appunto, è finito in una scarpata adiacente, rilievi affidati alla Municipale locale e ai carabinieri.

Sul luogo, per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e per il recupero della vettura dalla scarpata, 118 e Vigili del Fuoco.

Due persone portate in eliambulanza al Torrette per ulteriori cure e accertamenti: una si trovava nell’auto finita fuori strada, l’altra nel mezzo rimasto coinvolto dal sinistro.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.