GROTTAMMARE – Appuntamento con l’arte nel vecchio incasato di Grottammare.

Venerdì 2 agosto al paese alto in via Fraccagnani, “la nuova via dell’arte”, presentato dall’Associazione Paese Alto Grottammare, si assisterà ad un evento nuovo unico nel suo genere, che unirà arte, filosofia e letteratura dal titolo “La Commedia Umana: i sentimenti, i desideri e le inquietudini dell’uomo nell’arte”.

Nella serata di venerdì il vecchio incasato ospiterà sei figuranti che interpreteranno i protagonisti di importanti dipinti i cui autori hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte. Dall’Annunciata di Palermo di Antonello da Messina al Ritratto di Musico di Leonardo, dalla Ragazza col turbante o meglio conosciuta come la Ragazza con l’orecchino di perla di Jan Vermeer al Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich per poi fare un tuffo nel novecento con Renè Magritte e Frida Khalo. Queste opere permetteranno ai visitatori di fare un viaggio nel tempo non solo alla scoperta dei colori e delle forme ma anche dei sentimenti, dei desideri e delle inquietudini dell’uomo, un viaggio nella travagliata, divertente e amara commedia umana attraverso questi sei capolavori.

Dalle ore 21 li vedrete passeggiare, curiosi di scoprire le particolarità del borgo fino a che una guida d’eccezione proveniente dal passato, il cui nome sarà rivelato la serata dell’evento, condurrà tutti in via Fraccagnani per iniziare quello che sarà un percorso speciale che metterà a nudo la storia e la vita di ognuno di questi sei frammenti d’arte liberi dalla cornice e liberi dai loro autori. Non saranno soltanto dei quadri viventi, saranno qualcosa di diverso, qualcosa che farà sentire chiunque li osserverà molto vicini a loro.

