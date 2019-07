SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riqualificazioni in Riviera.

Questa mattina, 31 luglio, la ditta affidataria ha iniziato a stendere l’asfalto in via Ugo La Malfa e zone limitrofe, nell’area Santissima Annunziata del quartiere Agraria a Porto d’Ascoli.

Si tratta del secondo lotto di interventi di sistemazione delle aree pubbliche del comprensorio dopo quello, già terminato, che ha interessato la pista di pattinaggio su strada.

“Questi lavori hanno richiesto alcuni giorni in più di preparazione – spiega l’assessore Andrea Traini – perché si è colta l’occasione per sistemare alcune aree adiacenti alle carreggiate stradali con nuove caditoie, pulizia e sfalcio delle erbacce, livellamento dei piani. Certo non è la sistemazione definitiva – prosegue Traini – ma quest’intervento assume una valenza storica per gli abitanti della zona che lo attendevano da tantissimi anni. Esso inoltre è propedeutico alla riqualificazione dell’intero comparto che abbiamo già programmato e che sarà attuato compatibilmente con le risorse a disposizione. Era un impegno assunto in campagna elettorale e ribadito nel corso delle assemblee di quartiere”.

