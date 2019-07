GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

Inizia con il primo agosto la seconda parte del Cinema d’Estate 2019 a Grottammare e Cupra. Un mese ricco di novità ma anche di film selezionati come i più importanti della stagione quindi da rivedere o da non perdere.

“La prima parte ha registrato molti appuntamenti con il tutto esaurito e ringraziamo tutti gli spettatori che, nonostante il tempo incerto di alcune serate, ci hanno seguito anche con l’ombrello in mano come dire il cinema è passione non intrattenimento” affermano gli organizzatori.

Si apre il nuovo programma quindi con film di grande successo, ma a fare da padrone sarà la prima visione de IL RE LEONE a partire dal 21 agosto, già successo incredibile negli USA, e tre anteprime: L’AMOUR FLOU (candidato a 3 Cesar), LOU VON SALOME’, e un film di animazione candidato agli Oscar, con cui chiudiamo il ‘Cinema in Giardino’, I RACCONTI DI PARVANA.

E’ possibile fare degli abbonamenti 5 ingressi a 20 euro (esculse prime visioni e anteprime), i biglietti possono essere acquistati on -line https://www.liveticket.it/cinemamargherita.

Potete consultare il programma su www.cinemaingiardino.it oppure www.cinemamargherita.com sul profilo instagram CinemalCentro.

Il costo dei biglietti è di 5,50 euro intero e 4,50 ridotto, 5 con tessera; prime visioni e anteprime 7 euro intero e 5 ridotto.

IL PROGRAMMA

GROTTAMMARE giovedì 1/08 ore 20,30

THE LEGO MOVIE 2 di Mike Mitchell, Trisha Gum.

Brichsburg, la città di Emmet, della sua amata Lucy e dei loro amici, la città dove tutto “È meraviglioso!” viene visitata da una specie aliena

Film Animazione

GROTTAMMARE giovedì 1/08 ore 22

BENTORNATO PRESIDENTE di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi (ITA 2019, 96’)

Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara

Film Commedia

GROTTAMMARE venerdì 2 agosto ore 21,30

NUREYEV – THE WHITE CROW di Ralph Fiennes (GB 2018, 122’)

La storia del ballerino e coreografo russo naturalizzato austriaco Rudolf Nureyev, uno dei più grandi danzatori del XX secolo.

GROTTAMMARE domenica 04/08 ore 21,30

IL TRADITORE di Marco Bellocchio (ITA, 138’, 2019)

Il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra

Presentato a Cannes ’19- Vincitore 7 Nastri d’Argento

GROTTAMMARE lunedì 05/08 ore 21,30

A STAR IS BORN di Bradley Cooper (USA, 135’, 2018)

Il musicista di successo Jackson Maine scopre e si innamora della squattrinata artista Ally.

Vincitore premio OSCAR ’19

GROTTAMMARE martedì 06/08 ore 21,30

ROMA di Alfonso Cuarón (MEX/USA, 135’, 2018)

Ritratto di una dignità umana così profonda e inalienabile da trasformare ogni cosa in straziante bellezza.

Vincitore 3 Oscar, Miglior film a Venezia, 2 Golden Globe

CUPRA MARITTIMA martedì 06 e mercoledì 07/08 ore 21,30

ANCORA UN GIORNO di Raúl de la Fuente, Damian Nenow (BEL/POL/ HUN/ESP, 85’, 2018)

La storia di una giornalista che si trova a vivere un terribile senso di impotenza di fronte alla tragedia della guerra in Angola.

GROTTAMMARE giovedì 08/08 ore 21,30

ALADDIN di Guy Ritchie (USA, 128’, 2019)

Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti nella città di Agrabah. Durante un furtarello incontra la principessa Jasmine…

Fantastico

GROTTAMMARE venerdì 09/08 ore 21,30

SPYDER-MAN: FAR FROM HOME di Jon Watts (USA, 129’, 2019)

Spyder-man decide di partire per una vacanza in Europa insieme ai suoi amici. Ad aspettarlo ci sarà Nick Fury.

Fantastico

GROTTAMMARE sabato 10/08 ore 21,30

MA COSA CI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani (ITA, 98’, 2019)

Il film intende raccontare, in chiave di commedia, la realtà con la quale gli italiani si confrontano ogni giorno, abituandosi al peggio e facendosi andare bene qualunque cosa.

Miglior Attrice ai Nastri d’Argento

GROTTAMMARE domenica 11/08 ore 21,30

BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer (GB/USA, 134’, 2018)

I Queen e il loro frontman Freddie Mercury: la loro unicità di stile, la scalata sulle vette della musica mondiale fino all’iconico concerto Live Aid 1985, una delle più grandi performance della storia

Vincitore di 4 premi Oscar

GROTTAMMARE lunedì 12/08 ore 21,30

DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar (ESP, 115’, 2019)

Un regista che non potrà più fare il suo lavoro ripensa al suo passato.

Palma d’Oro a Cannes 2019 Miglior Attore

GROTTAMMARE martedì 13/08 ore 21,30

GREEN BOOK di Peter Farrelly (USA, 130’, 2019)

L’amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per partire per un tour in giro per l’America.

Vincitore di 3 premi Oscar , Golden globe e un premio BEFA

GROTTAMMARE mercoledì 14/08 ore 21,30

PETS 2 – VITA DA ANIMALI di Chris Renaud (USA, 86’, 2019)

Le vite emotive dei nostri amici a quattro zampe, il profondo rapporto che li lega alle loro amorevoli famiglie.

Film Animazione

GROTTAMMARE venerdì 16/08 ore 21,30

SPYDER-MAN: FAR FROM HOME di Jon Watts (USA, 129’ , 2019)

Spyder-man decide di partire per una vacanza in Europa insieme ai suoi amici. Ad aspettarlo ci sarà Nick Fury.

Fantastico

CUPRA MARITTIMA venerdì 16 * e sabato 17/08 ore 21,30

BANGLA di Phaim Bhuiyan (ITA, 84’, 2019,)

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come stewart in un museo e suona in un gruppo.

Vincitore Nastro d’Argento miglior commedia

GROTTAMMARE domenica 18 /08 ore 21,30

ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts (USA, 90’, 2019)

Un professore scopre di avere una malattia molto grave e decide di andare oltre ai limiti che si è sempre imposto.

Estate d’Autore -New

GROTTAMMARE lunedì 19/08 ore 21,30

IL TRADITORE di Marco Bellocchio (ITA, 85’, 2019)

Il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra

Presentato a Cannes ’19

Vincitore 7 Nastri d’Argento

GROTTAMMARE martedì 20/08 ore 21,30

TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi ( LUX/FRA/ISR, 97’, 2019)

Il regista sceglie la commedia raccontare le difficoltà di dialogo tra due popoli.

Miglior attore Orizzonti Venezia ‘18

GROTTAMMARE e CUPRA MARITTIMA mercoledì 21/08 – PRIMA VISIONE

IL RE LEONE di Jon Favreau

La trasposizione live action de Il re Leone.

Orari a fine pagina.

GROTTAMMARE sabato 24/08 ore 22,30

SPYDER-MAN: FAR FROM HOME di Jon Watts (USA, 129’, 2019,)

Spyder-man decide di partire per una vacanza in Europa insieme ai suoi amici. Ad aspettarlo ci sarà Nick Fury.

Fantastico

GROTTAMMARE domenica 25 /08 ore 20,30*

TOY STORY 4 di John Lasseter, Josh Cooley (USA, 100’, 2019)

Dopo la partenza di Andy per il college, Woody, Buzz e compagni hanno trovato una nuova casa.

Animazione Nuova uscita

*In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato

GROTTAMMARE domenica 25 /08 ore 22,30

A UN METRO DA TE di Justin Baldoni (USA, 116, 2019)

Due ragazzi molto malati si innamorano tra di loro e vorrebbero ribellarsi alle cure per poter vivere pienamente il loro amore.

Romeo e Giulietta dei nostri giorni

GROTTAMMARE lunedì 26 /08 ore 21,30 ANTEPRIMA

L’AMOUR FLOU – COME SEPARARSI E RESTARE AMICI di R. Bohringer, P. Rebbot (FRA, 97’,2019)

Una famiglia e la sua storia. Le dinamiche di coppia conosciute da miliardi di famiglie.

Candidato a 2 Cesar

GROTTAMMARE martedì 27 /08 ore 21,30

10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi (ITA, 94’, 2019)

Cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente?

Candidato al Nastro d’Argento

GROTTAMMARE giovedì 29/08 ore 21,30 – ANTEPRIMA

LOU VON SALOMÈ di Cordula Kablitz-Post (DEU/AUS, 103’, 2019)

La storia della scrittrice e psicanalista tedesca di origine russa che ispirò Nietzsche.

Estate d’Autore – New

GROTTAMMARE venerdì 30/08 ore 22,30

ROCKETMAN di Dexter Fletcher (USA, 121’, 2019)

Una fantasia musicale sulla storia non censurata degli anni della svolta nella carriera di Sir Elton John.

Biopic

GROTTAMMARE domenica 01/09 ore 21,30 – ANTEPRIMA

I RACCONTI DI PARVANA (The Breadwinner) di Nora Twomey (CAN/IRL, 94’, 2017)

The Breadwinner è un racconto entusiasmante e senza tempo sul potere trascendentale e taumaturgico delle storie. Tratto dal libro ‘Sotto il burca’

Candidato agli Oscar e Golden Globe

BRINDISI DI CHIUSURA ARENA CON ASSAGGI DI PIZZA

Orari RE LEONE

Mercoledì 21 -Grottammare ore 20,30-22,30

Mercoledì 21 – Cupra Marittima ore 18,30-21,30

Giovedì 22 -Grottammare ore 21,30

Venerdì 23 – Grottammare ore 21,30

Sabato 24 – Grottammare ore 20,30

Sabato 24 – Cupra Marittima ore 18,30

Domenica 25 – Cupra Marittima ore 18,00 – 20,30

Lunedì 26 -Cupra marittima ore 20,30

Martedì 27 -Cupra Marittima ore 20,30

Mercoledì 28 – Cupra Marittima ore 21,30

Venerdì 30 -Grottammare ore 20,30

Sabato 31 – Grottammare ore 21,30

Domenica 1° settembre – Cupra Marittima ore 18,00-20,30

Lunedì 2 settembre – Cupra Marittima ore 21,00

