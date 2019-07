PORTO SAN GIORGIO – La De Mitri Volley Angels Project cambia pelle per il nuovo campionato di serie B2 che inizierà nel prossimo mese di ottobre.

Quattro le riconferme attuate dalla società del direttore sportivo Taffoni e nove i nuovi innesti (tra nuovi arrivi e promozioni dal settore giovanile), ai quali si aggiungeranno anche delle novità in panchina.

La squadra che parteciperà al campionato nazionale sarà una formazione molto giovane, ma con tanta grinta e quel pizzico di esperienza, visto che molte delle ragazze hanno già giocato in campionati nazionali o si sono ben comportate nei propri campionati giovanili.

Cinque saranno le atlete Over 18, mentre le ragazze di età inferiore ai diciotto anni saranno ben otto, alcune delle quali provenienti dal sempre più florido settore giovanile di Volley Angels Project.

Un bel risultato per un progetto nato diciassette anni fa e che da qualche tempo sta dando frutti a ripetizione, come si potrà notare una volta che il roster sarà presentato. Il folto numero di atlete Under 18 che andranno a comporre la rosa della squadra di B2, fungerà anche da spina dorsale per la squadra del proprio campionato giovanile, nel quale Volley Angels Project vorrà dire la sua.

Anche nello staff tecnico ci saranno delle novità, ma la società si è riservata di darne notizia appena saranno conclusi tutti gli accordi.

