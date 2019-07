Ben 16 di cui 6 ori, 7 argenti e 3 bronzi, ai campionati svoltisi presso l’anello stradale tirato a lucido, in zona Agraria a Porto D’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ai Campionati regionali strada di pattinaggio corsa, svoltisi presso l’anello stradale tirato a lucido, in zona Agraria a Porto D’Ascoli e riservati alla categoria Ragazzi, Allievi, Junior e Senior (i piccoli non hanno corso causa pioggia n.d.c.), la Roller Green fa incetta di medaglie. Ben 16 di cui 6 ori, 7 argenti e 3 bronzi.

Un momento d’oro per la società allenata da Claudio Naselli che conquista il titolo regionale 2019, grazie ai piazzamenti dei suoi atleti.

Sul gradino più alto del podio: Federici Anastasia 3000 punti ragazzi femmine, Burr Thomas, 3000 punti ragazzi maschi, Di Paola Andrea, 200 sprint ragazzi 12 maschi, Pedroni Anais, 1 giro sprint e 5000 punti categoria senior femmine e lo stesso Naselli Claudio 1 giro sprint categoria senior maschile.

Argento per Giacoboni Chiara, 1 giro sprint categoria allievi, Campitelli Giorgia 300 sprint ragazzi femmine , Federici Anastasia 300 sprint, Di Paola Andrea 2000 a punti, Angelini Samuele 300 sprint ragazzi maschi, Burr Thomas e Naselli Claudio 5000 punti.

Bronzo, infine, per Samuele Angelini, 2000 punti, Giorgia Campitelli, 2000 punti, Giacoboni Chiara, 5000 punti.

I campionati regionali hanno rappresentato anche un test importante per Menzietti Melissa, Calabresi Ludovica, Luciani Gulnara, Placidi Sofia, Di Paola Gaia, Angelini Gloria e Neve Giosuè.

Soddisfatto il presidente Giovanni Anselmi che parla di un grande lavoro svolto dal tecnico Naselli che lascia ben sperare per i prossimi Campionati Italiani, in programma proprio su quest’anello dal 5 al 7 settembre.

