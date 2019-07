SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per gli amanti di Hollywood e Co., una bella notizia in Riviera.

Cinema d’Amare a San Benedetto, dal primo al 25 agosto al giardino dell’ex Gil a San Benedetto, ingresso in via Sforza (area adiacente alla Pineta Europa). Dalle 21.30, ogni giorno un film.

Ecco le proiezioni di agosto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.