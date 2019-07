CUPRA MARITTIMA – Scontro nel tardo pomeriggio del 30 luglio.

A Cupra Marittima incidente in Contrada Boccabianca tra due auto. Entrambi i conducenti soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portati in ospedale per le cure mediche.

Si tratta di un uomo e una donna, residenti a Grottammare.

Polizia Municipale sul posto per i rilievi.

