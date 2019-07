SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Applausi a scena aperta hanno accolto nell’anfiteatro della Chiesa di Cristo Re a Porto d’Ascoli, la compagnia “Saranno Famosi” al termine dello spettacolo “Alice nel paese delle favole”, scritto da Roberta Marconi. Tutto il folto pubblico ha favorevolmente giudicato il varietà ricco di canzoni e scenette, anche in dialetto sambenedettese che hanno catturato l’interesse degli spettatori.

La Marconi ha riscritto le più famose favole, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, da Cenerentola a La bella addormentata, fino ad Aladino, Jasmine Pinocchio e tante altre, rivisitandole e modificandole per dare loro una morale adatta ai più piccoli. «Lo scopo – ha detto Roberta Marconi – è di stare insieme, divertirci noi e far divertire il pubblico con la nostra semplicità per regalare due ore di sorrisi a tutti. Mi sembra che anche questa volta ci siamo riusciti».

La compagnia è composta da bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni (Jolanda Sperduti, Sofia Sabini, Aurora Sabini, Giulia Costantini, Alessandro Morelli, Chiara Fiume, Martina Salvi, Aura Cinaglia, Serena Fabiani, Jasmine De Angelis, Elisa Pesacane e Giovanni Camilli), da ragazzi dai 17 ai 23 anni (Andrea Cinaglia, Giulia Bettini, Aura Nepa e Antonio Scopigno) e da adulti dai 40 ai 75 anni (Giacomo Camilli, Barbara Capponi, Catia Rambotti, Azzurra Balestra, Andrea Veccia e da Luigina Vitali) oltre che dal cantante Luca Bernardini. Al mixer ha lavorato con impeccabile professionalità Francesco Sciarroni.

