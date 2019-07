Mercoledì 31 luglio torna l’appuntamento con la musica live al Geko, in collaborazione con l’associazione culturale “Prima Persona Plurale”. A salire sul palco del locale sambenedettese sarà Scarda, uno degli artisti più in vista del panorama musicale italiano. Il concerto, a ingresso gratuito, sarà aperto dall’esibizione di Samuele Di Nicolò e avrà inizio alle ore 22.30.

Scarda, al secolo Nico Scardamaglio, è un cantautore dalla vena pop, dai testi semplici, che cercano di fare poesia in maniera forte, ma non pesante. Il suo album di esordio: “I piedi sul Cruscotto” (MK Records) è un esordio indipendente che ha dato vita ad ascolti sempre più costanti, che contagiano, crescono lentamente, come il seguito che affolla i piccoli club delle principali città italiane. Classe 1986, calabrese di lunga adozione (Vibo Valentia), sebbene inesistente in qualsiasi scena musicale fino al 2014, quello stesso anno conquista una candidatura ai David di Donatello, per la soundtrack del film “Smetto quando voglio” e una alle Targhe Tenco 2015 per la “opera prima” di cui sopra, uscita il 16 dicembre 2014. Punto di forza è il passaparola del pubblico, gli ascolti del suo album, infatti, aumentano silenziosamente, motivo per cui il tour di concerti in giro per l’Italia si è protratto più del solito. Il 19 ottobre 2018 è uscito “Tormentone” per “Bianca Dischi”, suo secondo lavoro discografico preceduto dai singoli “Bianca” e “Mai”. Nel 2019 escono i nuovi singoli “Distrutto” e “Tropea”.

Samuele Dì Nicolò, nato nel 1998, ha un primo approccio con il mondo della musica a tredici anni quando, per la prima volta, sale, come ospite, sul palco delle selezioni del Festival di Castrocaro. Nei due anni successivi partecipa come concorrente e raggiunge le semifinali sia nella 56^, che nella 57^ edizione del Festival. Nel 2016 arriva tra i 60 finalisti nelle selezioni “nuove proposte” per Sanremo giovani. Nel 2018 è stato finalista del premio “Pigro” Ivan Graziani.

La sua esperienza sul palco si consolida anche attraverso concorsi canori a livello locale. Ha all’attivo due singoli: “L’uomo del mondo”, pubblicato nel 2014 con relativo video clip musicale disponibile su YouTube, e “Vuoi farti un giro con me” (2015), singolo che è stato trasmesso anche da Radio 105 e Radio Montecarlo. Di recente è uscito il suo nuovo brano, con relativo videoclip, “Nella mia testa c’è una tempesta”, disponibile in digital download e su Youtube.

Il suo percorso di formazione come artista e interprete continua, oltre che con lezioni private, attraverso la frequentazione di numerose Master Class di canto con docenti e Vocal coach di rilievo.

Ha partecipato al programma in prima serata su Canale5 “All together now” classificandosi fra i semifinalisti. Oggi come oggi si dedica alla scrittura delle sue canzoni per un nuovo progetto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.